Italia, bilancio Covid del 12 settembre

Secondo gli ultimi dati pubblicati il 12 settembre dal ministero della Salute italiano, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.501 nuovi contagi dal Covid-19, che portano il numero totale dei contagi a quota 286.297; i nuovi decessi sono stati 6, e il numero totale dei decessi finora si ammonta a 35.603; i nuovi guariti si sono attestati a 759, a questo punto tutti i guariti finora si contano 213.191.

Visto il continuo aumento dei nuovi contagi, la Regione della Sardegna ha pubblicato una nuova ordinanza che contempla l’obbligo di un certificato di essere negativo al test per tutti quelli che entrano nell’isola tramite l’aeroporto o il porto. L’ordinanza sarà in vigore dal 14 settembre al 7 ottobre. Sempre secondo quanto regolato dall’atto normativo, tranne i bambini under 6 e disabili, in caso di impossibilità di mantenere il distanziamento di 1 metro, tutto il personale che si trova nella regione è obbligato a portare la mascherina.