Onu approva una risoluzione sulla cooperazione nella lotta contro Covid-19

L’11 settembre, ora locale di New York, l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione, in cui si sollecita i Paesi membri a rafforzare la cooperazione internazionale, l’unità e assistenza reciproca per affrontare l’epidemia di Covid-19. Secondo la risoluzione, lo svolgimento della cooperazione internazionale, la pratica del multilateralismo, l’unità e l’assistenza reciproca costituiscono l’unico modo valido per l’intero mondo di fronteggiare l’epidemia di Covid-19.

Da notare che la risoluzione è stata approvata dall’Onu con 169 voti a favore e 2 contrari (Usa ed Israele), conseguendo una vittoria schiacciante. Di 193 Paesi membri 169 hanno votato a favore della risoluzione, il che rappresenta il consenso raggiunto prima dalla comunità internazionale in speranza di collaborare nella lotta contro il nuovo coronavirus, mentre gli Usa, di fronte a questa risoluzione, stanno di nuovo alla parte opposta della comunità internazionale.