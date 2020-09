Cina sostiene gli altri Paesi nella lotta all'epidemia e mostra senso di responsabilità

Share this with Close

Personalità di vari Paesi hanno espresso apprezzamento per l’efficacia delle misure adottate in materia di prevenzione e controllo dell’epidemia di Covid-19 dal governo cinese, che ha inoltre sostenuto diverse nazioni nella lotta per contrastare l’avanzata del virus. Tutto questo ha manifestato chiaramente il concetto di comunità umana dal futuro condiviso su cui si fonda l’azione della Cina, insieme alla sua responsabilità come grande Paese.



Lo studioso e analista politico britannico, Carlos Martinez, ha affermato che il governo e la società cinese hanno fatto tutto il possibile per salvare vite umane e si è detto quasi certo che quest'anno la Cina sarà l'unica grande economia a presentare una crescita del PIL. Secondo Martinez da questo è possibile rendersi conto di quanto la società cinese sia efficiente, incentrata sui bisogni dei cittadini e focalizzata sui diritti umani, perché il diritto alla vita è quello più importante.