Wang Yi: proposta in quattro punti per sostenere e praticare il multilateralismo

Sabato 29 agosto a Parigi , ora locale, nel corso del colloquio con il suo collega francese Jean Yves Le Drian, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha fatto una proposto in quattro punti per sostenere e praticare il multilateralismo.

I quattro punti sono: primo, persistere nel concetto di multilateralismo. Entrambe le parti dovrebbero cogliere varie occasioni per sostenere attivamente il multilateralismo, resistere all'unilateralismo e fare diventare un consenso il multilateralismo nella comunità internazionale. Secondo, adottare azioni multilaterali. La Cina sostiene la Francia a svolgere continuamente il ruolo guida nell’affrontare i cambiamenti climatici. Terzo, rispettare gli accordi multilaterali. La Cina e la Francia devono rafforzare il coordinamento negli affari internazionali, salvaguardando efficaciamente gli accordi internazionali come il Completo Accordo sul Problema Nucleare Iraniano e i principali risultati raggiunti nelle diplomazie multilaterali. Quarto, rafforzare gli organismi multilaterali. L’Onu è la piattaforma più importante per sostenere e praticare il multilateralismo. Le due parti dovrebbero appoggiare l’Onu a svolgere il suo ruolo fondamentale negli affari internazionali.

Nell’incontro Wang Yi ha affermato che il maggiore consenso raggiunto con i vari paesi durante il suo viaggio in Europa è sostenere il multilateralismo.