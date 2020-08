Gli imprenditori sono ottimisti sull’economica cinese: la ripresa stabile a forma di V

Share this with Close

Quest’anno l’economia cinese ha resistito alla prova dell’epidemia di Covid-19, dimostrando una forte resilienza e potenzialità di sviluppo. Secondo i recenti indagini fatti dai media americani, al mondo, molti imprenditori sono ottimisti sull’economia cinese che realizzerà la stabile crescita secondo loro.

L’indagine della terza trimestre, pubblicata il 28 agosto dal Global CFO Council del CNBC dimostra che le prospettive del Global CFO per l'economia cinese sono più ottimistiche di quelle per l'economia statunitense. Si tratta della prima volta nella storia che per tale indagine un gran numero di senior management è più ottimista sull'economia cinese.

Durante un’intervista concessa recentemente al CNBC, il CEO del BHP Billiton, la più grande compagnia mineraria del mondo, Mike Henry ha affermato: “il governo cinese ha adottato delle misure per stimolare l’economia, prevediamo che queste misure daranno un ulteriore impulso alla ripresa economica nel prossimo anno.” Secondo quanto riferito dal CNBC le prospettive pessimistiche sull'economia e sul mercato degli Stati Uniti riflettono che le aziende di grande dimensione sono ancora in uno stato di incertezza di fronte alla pandemia.

Secondo quanto riportato dal Reutors, dato che la ripresa economica cinese nella seconda trimestre è più forte delle previsioni, il Moody’s, agenzia internazionale di rating, ha aumentato nel suo recente rapporto le previsioni per il PIL cinese nel 2020.

Secondo il rapporto, l’aumento del 3.2% del PIL cinese nella seconda trimestre “è dovuta a una buona situazione di controllo e prevenzione dell’epidemia, alla continua ripresa di lavoro e delle produzioni e a un evidente miglioramento del rapporto tra offerta e domanda.”