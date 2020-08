Russia, gli Stati Uniti schierano i missili, la mossa è molto pericolosa

Share this with Close

Giovedì 27 agosto, ora locale, in risposta alla dichiarazione del Segretario di Stato Pompeo secondo cui gli Stati Uniti avrebbero schierato missili a medio e corto raggio per prevenire la cosiddetta aggressione russa, il portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha affermato che la mossa degli Stati Uniti è molto pericolosa. Zakharova ha anche sottolineato che la Russia è disposta a svolgere un lavoro equo e costruttivo per ripristinare la fiducia e rafforzare la sicurezza internazionale, e si aspetta che gli Stati Uniti dimostrino la loro volontà e si assumano la responsabilità.