Non molto tempo fa al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stata rifiutata una bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti per estendere l'embargo sulle armi all'Iran. La bozza è stata sostenuta solamente dal voto della Repubblica Dominicana con l’astensione degli 11 membri del Consiglio di sicurezza. i principali alleati degli Stati Uniti compresi Gran Bretagna, Francia e Germania hanno posto il loro veto. Molti media occidentali hanno descritto gli Stati Uniti come "vittima di un'imbarazzante sconfitta diplomatica".

La scorsa settimana gli Usa hanno avviato il cosiddetto meccanismo "Snapback" e chiesto formalmente il ripristino delle sanzioni contro l'Iran. Tuttavia, questa mossa è stata contrastata anche da Gran Bretagna, Francia e Germania. Il fatto che la situazione in Iran sia stabile o meno è di grande importanza per l'Europa: tale situazione non solo influenza la sicurezza e la stabilità dell'Europa, ma anche i suoi interessi economici. Per salvaguardare i loro reali interessi, i Paesi europei non hanno avuto altra scelta che opporsi agli Stati Uniti.

L’interesse comune, i valori comuni e un ordine internazionale basato sulle regole sono stati ora spietatamente calpestati dall'unilateralismo e dall '"America First". Gli Usa volevano isolare l'Iran ma sono stati isolati a loro volta dagli alleati. Per quale motivo gli Usa sono andati incontro a questa umiliazione?