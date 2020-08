Italia, Covid-19: al via la sperimentazione sull’uomo di un vaccino domestico

Share this with Close

Lunedì 24 agosto, presso l’Istituto nazionale italiano per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, a Roma, è iniziata la prima fase della sperimentazione clinica del progetto di vaccino contro il Covid-19, cui partecipano congiuntamente la Regione Lazio, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Secondo quanto riportato dai media italiani, 90 volontari si sottoporranno al test per il vaccino. Se la sperimentazione del vaccino sarà completata con successo entro quest’anno, si prevede l’inizio della produzione per la primavera del 2021.