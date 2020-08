Russia, inaugurati gli “International Army Games-2020”

Share this with Close

Il 23 agosto si è tenuta a Mosca la cerimonia di apertura degli “International Army Games-2020” e del Forum internazionale sulla tecnologia militare “Army-2020”. Il presidente russo Vladimir Putin in un video registrato ha affermato che la competizione e il forum aiuteranno a rafforzare gli scambi e la cooperazione nel settore della difesa nazionale tra i vari Paesi.

Nel suo intervento, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha affermato che gli “International Army Games-2020” saranno uno spettacolo straordinario per i partecipanti e per il pubblico. Mentre il Forum internazionale sulla tecnologia militare “Army-2020” fornirà una piattaforma per svolgere un maggior numero di progetti di cooperazione e rafforzare il coordinamento a livello mondiale nel settore della tecnologia militare.