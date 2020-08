Share this with Close

Il 17 agosto l’Oms ha reso pubblico l’ultimo rapporto giornaliero sul Covid-19. Dal documento emerge che in tutto il mondo sono stati segnalati 250.285 nuovi casi di contagio e 5.345 nuovi decessi. In tutto il continente americano, l’area più colpita dalla pandemia, sono stati registrati in totale 11.561.554 casi di contagio (+140.694 nuovi casi) e 417.699 decessi (+3.373 nuovi decessi).