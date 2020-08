Share this with Close

Secondo i dati del Ministero della Sanità italiano aggiornati al 17 agosto, ora locale, in Italia sono stati registrati in 24 ore 320 nuovi casi di contagio da Covid-19, con il totale che è salito a 254.235 casi confermati. I nuovi decessi sono 4, mentre i pazienti guariti sono saliti a 203.968 (+182). Attualmente, i casi attualmente positivi ammontano a 14.867 (+134 rispetto al giorno precedente), di cui 58 sono in terapia intensiva.