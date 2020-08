Franco Locatelli: l’Italia può controllare la ripartenza dell'epidemia

Share this with Close

Secondo quanto riportato il 17 agosto dal “Corriere della Sera”, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha espresso il suo sostegno nei confronti delle misure di prevenzione e controllo attuate dal governo con la chiusura delle discoteche. Per garantire a qualunque costo l'apertura delle scuole, l'Italia è ancora in vantaggio sul piano del contenimento dell’epidemia e può controllarne la ripartenza.

In relazione all'aumento di nuovi casi confermati in Italia negli ultimi giorni, Locatelli ritiene che ciò non sia dovuto a un allentamento prematuro delle misure.

Locatelli ha rivelato che il 25%-40% dei nuovi casi nelle varie regioni è da ricondurre a casi “importati” di soggetti di ritorno dalle vacanze.