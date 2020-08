UNECA: elogia il sostegno della Cina al lavoro anti-epidemico dell'Africa

Share this with Close

Secondo quanto riportato il 14 agosto dai media locali, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (UNECA) Vera Songwe ha elogiato la Cina per il suo sostegno al lavoro anti-epidemico dell'Africa e ha invitato i paesi africani a ricambiare il sostegno della Cina. Ha aggiunto che la Cina e l'Africa hanno anche una buona cooperazione in materia di salute, sottolineando l'importanza di rafforzare il partenariato Cina-Africa e appellndosi a l Gruppo 20 perchè rafforzino ulteriormente il sostegno al lavoro anti-epidemico dell'Africa.