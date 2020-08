Onu: 43% delle scuole nel mondo carente di strutture per il lavaggio delle mani

Share this with Close

Secondo quanto reso noto da un rapporto pubblicato congiuntamente dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e dall'Organizzazione mondiale della sanità giovedì 13 giugno, lo scorso anno il 43% delle scuole in tutto il mondo non disponeva di strutture di base per il lavaggio delle mani e 818 milioni di bambini sono stati esposti al rischio di contagio da Covid-19 e da altre malattie infettive.

Il rapporto ha inoltre illustrato che quasi un terzo delle scuole del mondo non dispone di acqua potabile e quasi il 40% delle scuole è carente di servizi igienici.