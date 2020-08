Covid-19, numero totale dei contagi arriverà a 20 milioni entro questa settimana

Share this with Close

Secondo i dati dell’OMS aggiornati alle 15:06 del 10 agosto, ora legale dell’Europa centrale, il numero totale dei casi di contagio da Covid-19 ha raggiunto quota 19.718.030, con 728.013 decessi.

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato il 10 agosto che il totale dei casi arriverà a 20 milioni entro questa settimana, mentre i decessi raggiungeranno quota 750 mila. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha anche tenuto a sottolineare che, indipendentemente da quanto accade a livello locale, non è mai troppo tardi per invertire la situazione. Per rispondere efficacemente all'epidemia, c’è bisogno che i leader di tutti i Paesi agiscano e che i cittadini accettino le nuove misure di controllo.

Michael Ryan, a capo del programma per le emergenze sanitarie dell'OMS, ha detto lo stesso giorno che i "pazienti zero" non provengono sempre dalle prime aree focolaio, spesso sono già presenti prima del manifestarsi dell'epidemia e potrebbero provenire da altre località.