La firma da parte di Usa e Polonia dell’EDCA suscita controversie

Lunedì 3 agosto il ministro della Difesa statunitense ha confermato che gli Usa e la Polonia hanno completato il negoziato sull’EDCA (Accordo sul rafforzamento della cooperazione degli affari di difesa), secondo il quale, i soldati statunitensi stanziati in Polonia saranno aumentati di circa 1.000 unità. Il dispiegamento di forze in Polonia, paese confinante con la Germania, subito dopo l’annuncio del loro ritiro parziale dalla Germania, viene considerata dal pubblico come un tentativo di contrapporsi alla cosiddetta “minaccia russa”.

Alcuni parlamentari tedeschi e russi si sono pubblicamente opposti a tale mossa degli Usa.