Post Covid-19: gli statunitensi costretti a usare i depositi pensionistici

Secondo i dati resi noti il 5 agosto da ADP, a luglio la crescita del reclutamento degli addetti di aziende private degli Usa è stata pari a 167 mila persone, molto meno di quanto previsto dal mercato, che stimava una crescita compresa tra 1 e 1,5 milioni di persone. Nel contesto della debole riprisa del mercato dei lavoratori, i sussidi di disoccupazione federali da cui dipendono molte persone senza lavoro sono stati sospesi il 31 luglio, il che equivale per centinaia di migliaia di persone a non avere più alcun tipo di fonte di sostentamento. Con il peggioramento giornaliero dei loro mezzi di sostentamento, molti statunitensi si vedono costretti a usare in anticipo il loro fondi pensionistici. Ma, avvertono gli esperti, ciò equivale a giocare d’azzardo e potrebbe sacrificare i loro interessi di lungo periodo.