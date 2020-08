Autorevoli esperti criticano alcuni paesi irresponsabili per la mancanza di rispetto per la scienza

Share this with Close

Di recente, il Royal Institute of International Affairs Chatham House del Regno Unito ha tenuto un seminario online intitolato "Nel far fronte al nuovo coronavirus, occorre o meno seguire la scienza?". Durante l'incontro, due esperti del settore di livello mondiale hanno sottolineato che di fronte al fallimento della propria gestione e controllo, alcuni paesi occidentali continuano a scaricare le responsabilità del proprio fallimento sulla Cina e sull'Organizzazione mondiale della sanità. La mancanza di rispetto per la scienza costituisce il motivo fondamentale dell’incompetenza e di quei paesi nella prevenzione e controllo. Attribuire responsabilità ad altri paesi o organizzazioni, altro non è che cercare dei "capri espiatori".