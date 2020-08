Didier Pittet: la situazione epidemica negli Stati Uniti non sarà alleviata in tempi brevi

Share this with Close

Lunedì 3 agosto il professor Didier Pittet, direttore del Dipartimento di prevenzione e controllo delle malattie infettive dell'Ospedale universitario di Ginevra, ha dichiarato in un'intervista che il governo degli Stati Uniti ha commesso gravi errori nell’affrontare il Covid-19, e che il governo degli Stati Uniti ha posto l'economia davanti alla salute delle persone, il che ha causato un enorme disastro per la società americana.

Il professor Pittet ha descritto la situazione negli Stati Uniti come un tipico caso di ingerenza della politica sulla prevenzione di un’epidemia. Il professore ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno compiuto alcuni progressi nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia, ma che per molti mesi è stato sprecato del tempo prezioso. Attualmente il numero di nuovi casi di contagio negli Stati Uniti rimane a un livello elevato e, in tali circostanze, non c’è modo di alleviare la situazione epidemica in tempi brevi.