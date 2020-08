OMS: nessuna "medicina magica" per il Covid-19

Share this with Close

Lunedì 3 agosto, il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa di routine, ha dichiarato che attualmente non esiste una "medicina magica" per il Covid-19, ci sono invece alcuni vaccini nella fase III dei test clinici e la speranza è che molti di essi siano efficaci. Secondo Ghebreyesus, attualmente fermare l'epidemia dipende dalle misure di base della salute pubblica e dal controllo delle malattie, come test, isolamento e cura dei pazienti, unitamente al tracciamento e all’isolamento dei contatti stretti.