Italia: incendi boschivi nella regione Abruzzo

Il 30 luglio, ora locale, sono scoppiati incendi boschivi in tre località dell'Appennino, nella regione Abruzzo, nella parte centrale dell’Italia, e la superficie bruciata ha raggiunto 200 ettari. Le autorità locali hanno inviato 4 velivoli antincendio forestali e alcuni elicotteri per svolgere attività antincendio. I vigili del fuoco stanno indagando sulla causa dell'incendio. Inoltre, l’alta temperatura e la siccità hanno causato incendi in molti luoghi in Sicilia e Sardegna.