Italia, via libera della Camera alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre

Nel pomeriggio del 29 luglio, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge relativo alla proroga dello stato di emergenza per l’epidemia di Covid-19 con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti. Il giorno prima, il Senato aveva dato il via libera al disegno di legge.

Durante il suo intervento il 29 luglio alla Camera, il premier Conte ha affermato che, con il via libera della Camera, il governo prorogherà fino al 15 ottobre lo stato di emergenza. Il premier ha però sottolineato che in questo periodo non saranno imposte restrizioni più pesanti.