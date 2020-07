Share this with Close

Secondo quanto riportato dai media italiani, al 5:00 am e 6:23 am, ora locale, il vulcano Stromboli, che si trova nella zona marittima a nord della Sicilia, ha eruttato due volte, ma non ha causato alcun danno al personale e alla proprietà. Attualmente ci sono centinaia di turisti sull'isola dove si trova il vulcano, ma il governo locale non ritiene necessario evacuare e la situazione è controllabile.