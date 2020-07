Università di Harvard: grado di soddisfazione dei cinesi nei confronti del governo centrale pari al 93,1%

Share this with Close

Un’indagine condotta dall'Università di Harvard, mostra cheil grado di soddisfazione dei cinesi nei confronti del governo centrale ha raggiunto il 93,1%nel 2016.

Lo si apprende dal rapporto"Comprendere la resilienza del Partito Comunista Cinese: un'indagine a lungo termine sull'opinione pubblica cinese", pubblicato dall'Ash Center for Democratic Governance and Innovation presso la Kennedy School dell'Università di Harvard.

Il rapporto ha concluso che, dal 2003, la soddisfazione del popolo cinese nei confronti del governo è aumentata significativamente.Anche le impressioni del popolo sui funzionari locali hanno subito cambiamenti positivi. Sempre più persone pensano che i funzionari locali siano "beninformati" e "risolutori pratici".

In termini di servizi pubblici, la maggior parte degli intervistati ritiene che il governo stia lavorando duramente per migliorare il benessere materiale del popolo.