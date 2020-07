​Economista svizzero: ‘la ripresa della Cina porta speranza alle altre economie del mondo’

Il 16 luglio l’Ufficio nazionale di Statistica della Cina ha pubblicato il "Rapporto semestrale" dell'economia cinese per l’anno 2020. In un’intervista esclusiva concessa a China Media Group, l’economista svizzero ed ex direttore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della regione di Berna a Ginevra, Philippe Monnier, si è pronunciato sul generale andamento dell’economia cinese nel primo semestre di quest’anno, caratterizzato da un iniziale declino e da una successiva ripresa. Secondo l’opinione di Monnier, la ripresa della Cina in una condizione di risposta all’epidemia di Covid-19 fornisce esperienza al resto del mondo e aiuterà a promuovere la crescita economica globale. Monnier ha aggiunto che le efficaci misure di prevenzione e controllo messe in campo dalla Cina hanno contribuito alla ripresa economica in tutto il mondo, favoriscono una garanzia di sicurezza della catena globale di approvvigionamento e riflettono il ruolo di grande Paese responsabile che la Cina oggi ricopre.