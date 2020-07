Casa Bianca scarica le proprie responsabilità su Fauci

Share this with Close

Da quando numerosi media statunitensi hanno rivelato la notizia del tentativo di diffamazione condotto dalla Casa Bianca nei confronti dell’epidemiologo Fauci, suscitando la condanna di varie parti, il presidente statunitense Trump ha cercato di attenuare le tensioni tra lui e Fauci.

Ma, in un momento come questo in cui la situazione epidemica sul territorio statunitense non ha ancora registrato alcun miglioramento e in cui il popolo statunitense ha bisogno più che mai di un esperto di sanità pubblica, per quale motivo la Casa Bianca ha preso di mira Fauci?

Per la CNN, è ridicolo che la Casa Bianca abbia appositamente preso di mira Fauci, aggiungendo che quest’ultimo non è la prima persona ad essere fatta oggetto di diffamazione da parte della Casa Bianca per aver detto la verità. L’amministrazione Trump ha avuto un comportamento simile anche con l’ex ministro della Giustizia Jeff Sessions, con l’ex ministro della Difesa James Norman Mattis e con l’ex segretario di Stato Rex Tillerson. E lo ha fatto sempre con l’obbiettivo di sottrarsi alle proprie responsabilità, trovando delle scuse per i fallimenti del governo.

Fauci ha sempre svolto con impegno il proprio lavoro di epidemiologo. Quando il suo giudizio scientifico è entrato in contrapposizione con le opinioni dell’amministrazione Trump, Fauci ha insistito nel seguire i principi scientifici.

Tuttavia, l’amministrazione Trump ha preferito privilegiare gli interessi economici, a scapito della vita e della salute dei propri cittadini, scaricando nel frattempo le proprie responsabilità sugli altri.