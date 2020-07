Share this with Close

Gli Stati Uniti hanno sfruttato i loro punti di forza nel sistema di pagamento e nello stato economico globale per condurre repressioni commerciali in nome di processi giudiziari in tutto il mondo. Nel 2013, l’ex alto dirigente di Alstom, Frédéric Pierucci, è stato arrestato, e la "perla industriale" francese Alstom è stata "smembrata" dagli Stati Uniti. Cinque anni dopo, Meng Wanzhou - direttore finanziario di Huawei - è stata arrestata e il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato "strangolato" dagli Stati Uniti a livello globale. Al fine di proteggere i suoi interessi globali, gli Stati Uniti stanno facendo tutto il possibile per far cadere sempre più prede nella "trappola americana".