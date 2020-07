Videoconferenza internazionale tra leader di partiti politici

Share this with Close

Il 14 luglio, i leader di partiti politici provenienti da diversi Paesi tra cui Cina, Russia, Germania e Giappone hanno tenuto una videoconferenza per uno scambio di opinioni sul "ruolo delle forze politiche responsabili del mantenimento della sicurezza internazionale in un contesto di epidemia". I partecipanti alla riunione si sono trovati d’accordo sul fatto che la sicurezza dei cittadini è un aspetto chiave per la sicurezza nazionale. Durante la crisi, proteggere gli interessi fondamentali del popolo attraverso cooperazioni più ampie è una responsabilità cruciale per i governi e partiti politici che intendono salvaguardare la sicurezza a livello internazionale.



Dmitry Medvedev, presidente del Partito Russia Unita, ha parlato della necessità di rafforzare la cooperazione nello sviluppo transnazionale e intersettoriale dei vaccini nell'ambito dell'Oms e di aiutare i popoli dei vari Paesi - in particolare le fasce più povere e vulnerabili, maggiormente colpite dall'epidemia - a tornare ad una vita normale, promuovendo la ripresa complessiva dell'economia.