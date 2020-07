​Quattro ex direttori del CDC degli Usa condannano il governo, per la sua risposta inefficace all’epidemia di Covid-19

Share this with Close

Martedì 14 luglio quattro ex direttori del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Usa hanno congiuntamente pubblicato un articolo sui media locali, in cui hanno condannato il governo per aver ignorato le opinioni guida del CDC, politicizzando l’epidemia e mettendo in pericolo la vita dei cittadini americani.

Secondo l’articolo, le linee guida elaborate dal CDC per le misure di prevenzione e controllo dell’epidemia sono state attaccate per fini politici dal governo americano, il che ha danneggiato la lotta contro la pandemia. È un fatto senza precedenti che la scienza sia stata influenzata così profondamente dalla politica.