In una dichiarazione rilasciata il 28 giugno, il presidente della regione Sicilia ha reso noto che 28 immigrati clandestini approdati ad Agrigento in Italia sono stati diagnosticati con Covid-19. Il gruppo di 211 immigrati illegali era stato tratto in salvo la scorsa settimana nelle acque internazionali dalla nave di salvataggio tedesca Sea Watch 3.