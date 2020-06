Comitato Olimpico Internazionale, OMS e Onu si uniscono per combattere la pandemia di Covid-19

Share this with Close

L’OMS ha affermato che fino alle 21:58 del 23 giugno, ora di Beijing, sono stati segnalati in tutto il mondo 8.993.659 casi di contagio da Covid-19 e 469.587 decessi.



Il 23 giugno, in occasione della Giornata olimpica internazionale, il Comitato olimpico internazionale, l'Organizzazione mondiale della sanità e le Nazioni Unite hanno lanciato congiuntamente un programma di partenariato per incoraggiare gli individui e le comunità di quartiere di tutto il mondo ad agire affinché tutti possano godere di una buona salute.

Il 23 giugno, ora locale, in un'audizione della Camera sulla risposta del governo all’epidemia di Covid-19, Anthony S. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) degli USA, ha dichiarato che l'aumento dei casi confermati di Covid-19 in alcune parti degli Stati Uniti è "inquietante". Fauci ha affermato che le prossime due settimane saranno "momenti critici".

Un medico di un ospedale nella parte settentrionale di Parigi ha recentemente sottolineato in un rapporto di ricerca pubblicato sull'International Journal of Microbiology che il coronavirus ha iniziato a diffondersi in Francia alla fine di dicembre 2019, un mese prima del primo contagio ufficiale del paese.