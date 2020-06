Share this with Close

Lunedì 22 giugno per quanto riguarda il fatto che sono state trovate tracce di RNA del coronavirus nei campioni di acque di scarico di Milano e Torino dello scorso dicembre, il responsabile per i progetti d’emergenza dell’OMS Micheal Ryan l’ha definito un’importante scoperta che va ulteriormente riercata. Egli ha affermato che il coronavirus si sarebbe già diffuso in Italia settentrionale a scorso dicembre.