Casa Bianca: scontro tra la polizia e i manifestanti

Negli Stati Uniti sono durate quasi un mese le proteste, causate dalla morte dell’afroamericano George Floyd per le violenze da un poliziotto della città di Minneapolis. In questi giorni a Washington, capitale degli Stati Uniti, i manifestanti si sono radunati nei pressi della Casa Bianca per opporsi alla discriminazione razziale e le violenze della polizia. Il 22 giugno, la polizia americana ha inviato una grande quantità di poliziotti per disperdere i manifestanti. Durante gli scontri tra le due parti, diversi manifestanti sono stati portati via dalla polizia.