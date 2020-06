Usa e Russia: nuovo round di dialogo sul controllo degli armamenti

Share this with Close

Il 22 giugno a Vienna, capitale dell’Austria, gli Usa e la Russia hanno tenuto un nuovo round di dialogo sul controllo degli armamenti per discutere le questioni relative al prolungamento del New START (New Strategic Arms Reduction Treaty). Il New START, atto a limitare il numero delle testate e dei vettori nucleari per entrambe le parti, è stato firmato dagli Usa e dalla Russia nel 2010 e sarà scaduto nel 2021. Dopo la scadenza del trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) l’anno scorso, il New START è diventato l’unico trattato sul controllo degli armamenti fra i due paesi.