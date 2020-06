Tedros Adhanom Ghebreyesus: la politicizzazione dell'epidemia peggiora la situazione

Share this with Close

Lunedì 22 giugno, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha partecipato al video summit del governo mondiale, durante il quale ha affermato che l'attuale mancanza di solidarietà e di leadership nella comunità internazionale ha portato grande sfida alle azioni contro l’epidemia del Covid-19, e la politicizzazione dell’epidemia da parte di alcuni Paesi ha peggiorato la situazione.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha invitato la comunità internazionale a rafforzare la cooperazione e unirsi per affrontare l'epidemia. Attualmente, il più grande pericolo non è il coronavirus, rispetto a quest’ultimo, la carenza di solidarietà nella comunità internazionale ci ha lasciato in situazione più pericolosa.