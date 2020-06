New York Times: ‘le imprese straniere non vogliono separarsi dall’economia cinese, nessun mercato può sostituire la Cina’

Colpita dall’epidemia di Covid-19, l’economia mondiale e il commercio internazionale stanno affrontando molti problemi e alcuni sostengono addirittura il tema del “disaccoppiamento” dall’economia cinese. Lunedì 15 giugno, il “New York Times” ha pubblicato un articolo intitolato “Rompere l’abitudine cinese? Aragoste, luci e servizi igienici mostrano quanto sia difficile” (Break the China Habit? Lobsters, Lights and Toilets Show How Hard It is), in cui si afferma che la forza economica della Cina rappresenta ancora l’ultima speranza per evitare il protrarsi della recessione globale e le imprese straniere non vogliono “disaccoppiare” dall’economia cinese.

L’articolo ha analizzato tre società straniere che contano principalmente sul mercato cinese e le loro diverse esperienze, sottolineando l’importanza del mercato cinese.

Il rapporto del FMI mostra che la Cina sarà uno di pochi paesi che realizzeranno ancora la crescita economica nel 2020. In merito la stratega azionaria giapponese di Goldman Sachs, Kathy Matsui, ha detto queste parole: “il mondo è interconnesso, e la crescita economica cinese sarà cruciale per quasi tutte le principali economie del mondo”.