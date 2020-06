Italia, inizia la Fase 3: rientrano in funzione 25 aeroporti

Share this with Close

Il nuovo dpcm sulla prevenzione e controllo firmato la scorsa settimana dal primo ministro italiano Giuseppe Conte stabilisce la riapertura, da oggi 15 giugno, dei confini dell’Italia agli Stati membri dell’Ue, ai paesi Schengen, al Regno Unito, all’Irlanda del Nord e ad altri paesi, con 25 aeroporti nel paese che hanno ripreso i voli passeggeri. Il governo italiano vieta ancora gli sport che prevedono contatto fisico. Inoltre, dal 15 giugno l'Italia ha promosso l'uso in tutto il paese di un’app per telefoni cellulari per tracciare i contatti stretti con pazienti affetti da Covid-19.