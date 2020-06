Cina e UE cercano "opportunità" dopo la "crisi" per costruire insieme il futuro

Share this with Close

Martedì 9 giugno il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha presieduto insieme all'alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell il decimo turno del dialogo strategico ad alto livello Cina-UE, nel corso del quale i due hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e su questioni di comune interesse. Secondo gli osservatori, il 2020 è un "anno importante " per la promozione della cooperazione e il rafforzamento dell’identità di vedute tra la Repubblica Popolare e l’Unione Europea: oltre alla riunione annuale tra i leader di Cina e UE, al vertice "27+1" e al summit "17+1" nella cornice della cooperazione tra la Cina e i Paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché altre importanti riunioni, quest'anno verrà avviata anche la connessione tra l'iniziativa cinese "Belt and Road" e la "Strategia sulla connettività eurasiatica" dell'UE e si prevede che saranno portati a termine i “Negoziati relativi all’accordo sugli investimenti tra Cina e UE” durati sette anni.

Nella prima metà dell'anno, lo scoppio improvviso dell’epidemia di Covid-19 ha interferito con l'agenda sino-europea. Anche la cooperazione economica e commerciale tra le due parti ha subito un forte impatto: secondo le statistiche, il volume totale dell’import-export di beni tra Cina e UE è diminuito del 10,4% nel primo trimestre.

L'epidemia rappresenta una crisi, ma anche un’opportunità. Di fronte alle molteplici sfide poste dall'epidemia, la Cina e l'Europa si sono sostenute fermamente a vicenda per affrontare l’emergenza. Allo stesso tempo, le due parti lavorano insieme per promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro il Covid-19. Si può dire che, nel contesto epidemico, le connotazioni e l'estensione del partenariato strategico globale sino-europeo si stanno ampliando.