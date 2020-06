Telefonata Wang Yi- Dominic Raab, focus su Hong Kong

Share this with Close

L’8 giugno, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha proceduto ad una conversazione telefonica con il primo segretario di Stato e ministro degli Esteri britannico Dominic Raab.

Il capo della diplomazia cinese ha osservato che i due Paesi hanno la responsabilità di tenere in alto la bandiera del multilateralismo e di salvaguardare insieme il sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite e l’ordine internazionale imperniato sul Diritto internazionale.

Wang Yi ha specificato che gli affari di Hong Kong rientrano puramente in quelli interni della Cina e non sono tollerate ingerenze esterne. E’ pratica comune per tutti i paesi, Cina inclusa, far rientrare gli affari di sicurezza nazionale sotto la giurisdizione del governo centrale. Il governo centrale assegna, mediante l’articolo 23 della Legge fondamentale, la legislazione autonoma alla Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong al fine di tutelare la sicurezza nazionale, il che non cambia il fatto che la sicurezza nazionale rientri sotto la giurisdizione del governo centrale.

Di fronte ai danni reali e alle gravi minacce alla sicurezza nazionale a Hong Kong, l’Assemblea Popolare Nazionale ha deciso di elaborare una legge ad hoc per Hong Kong, favorendo il pronto riempimento delle lacune evidenti e la risoluzione del problema della mancanza a lungo termine di una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, il che è ragionevole, legittimo e necessario.

Wang Yi ha sottolineato che la legislazione in questione rappresenta una misura per applicare meglio l’orientamento “Un Paese, due sistemi”. Con la nuova legge si mira a punire gli atti “indipendentistici” e violenti ai danni della sicurezza nazionale degli attivisti, i quali costituiscono soltanto una piccolissima parte della popolazione. Con la nuova legge si potranno garantire i vari diritti e libertà dei numerosi cittadini di Hong Kong e far vivere più sicuri gli esponenti stranieri a Hong Kong che rispettano il diritto.

Dal canto suo, il pari grado inglese ha espresso il desiderio di procedere a una riflessione sugli scambi approfonditi e di continuare la comunicazione con Beijing sulla base dello spirito di rispetto reciproco.