FDA, Scott Gottlieb: ‘le continue proteste aumentano il pericolo di diffusione dell’epidemia'

Domenica 7 giugno, l’ex commissario della Food and Drug (FDA) degli Stati Uniti, Scott Gottlieb, ha affermato che le proteste che hanno avuto e stanno avendo luogo in tutto il Paese accelereranno “senza dubbio” la diffusione dell’epidemia. Secondo alcuni dati scientifici provenienti dalla Germania, nelle grandi riunioni la velocità di trasmissione del virus aumenta di circa 2,5 volte, e potrebbero essere necessari diversi “cicli” di trasmissione per poter determinare le reali conseguenze che queste manifestazioni di protesta porteranno nei diversi luoghi. Gottlieb ha rivolto un appello ai dimostranti affinché prendano tutte le precauzioni possibili indossando mascherine, mantenendo tra loro la giusta distanza e cercando di evitare il contatto con gli anziani.