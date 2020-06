Cancelliera tedesca Angela Merkel: società degli Stati Uniti molto polarizzata

Share this with Close

Giovedì 4 giugno la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato in un'intervista a un’emittente tedesca che l'omicidio di George Floyd è terribile. La Merkel ha sottolineato che la società negli Stati Uniti è molto polarizzata, auspicando che tutte le parti possano trovare un’intesa. L’intervistatore ha poi detto che non è stato Donald Trump a farlo, e la cancelliera tedesca ha dichiarato in risposta che la sua conversazione con il presidente USA "non può essere rivelata in pubblico", sottolineando ancora una volta che "gli Stati Uniti sono profondamente polarizzati".

Dopo l’esplosione delle manifestazioni contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti, si sono svolte dimostrazioni analoghe anche in Germania. I manifestanti tedeschi potrebbero continuare a protestare anche questo fine settimana.