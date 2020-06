Terminato il video summit globale sui vaccini

Share this with Close

Secondo le ultime statistiche dell’OMS aggiornate alle 16:17 del 4 giugno (Central European Summer Time), sono 6.416.828 i casi totali di contagio da Covid-19 e 382.867 i decessi registrati a livello globale.

Ieri si è concluso il video summit globale sui vaccini. I leader di oltre 30 Paesi e i responsabili di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno partecipato al vertice in videoconferenza, raccogliendo 8,8 miliardi di dollari per la GAVI Alliance.

Secondo i dati della Johns Hopkins University aggiornati alle 16:32 del 4 giugno, il numero totale di casi confermati di Covid-19 negli Stati Uniti ha raggiunto quota 1.867.595, 20.208 in più rispetto al giorno precedente, mentre i decessi sono 107.915 (+956).