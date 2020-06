The Lancet: il mantenimento di una sufficiente distanza interpersonale può ridurre il rischio d’infezione da nuovo coronavirus

Share this with Close

Lunedì 1° giugno, l’autorevole rivista medica internazionale “The Lancet” ha pubblicato online uno studio, secondo cui un’analisi completa mostra che mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro può aiutare a ridurre il rischio di contrarre il nuovo coronavirus e che è funzionale anche indossare mascherine e altri dispositivi di protezione.

I ricercatori hanno anche rilevato che non si deve fare affidamento solo su queste misure di protezione, ma anche mantenere abitudini igieniche come il frequente lavaggio delle mani. Si tratta del primo studio che analizza in modo completo una grande quantità di informazioni efficaci, fornendo un riferimento per la prevenzione del Covid-19.