Inaugurata la 73esima Assemblea Mondiale della Sanità

Share this with Close

Lunedì 18 maggio, si è aperta la 73esima Assemblea Mondiale della Sanità. Per l’occasione, il segretario generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha nuovamente invitato tutto il mondo a lottare contro l’epidemia con solidarietà e collaborazione, affermando che al mondo non mancano gli strumenti, la scienza e le risorse necessarie per combattere l’epidemia, ma ciò che manca è l’impegno costante a utilizzare questi strumenti, scienza e risorse. Tedros Ghebreyesus ha rilevato che l’epidemia di Covid-19 è una grave crisi sanitaria della nostra epoca, per cui ogni paese e organizzazione deve valutare la propria risposta all’epidemia e imparare dalle sue esperienze e lezioni: “Quando la solidarietà sconfigge l’ideologia, tutto è possibile.”

Il segretario generale dell’OMS ha aggiunto che l’umanità ha bisogno di un mondo più sano, sicuro ed equo che mai, quindi ha anche bisogno di un’OMS più forte che mai.