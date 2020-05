Share this with Close

Fino alle 18:00 del 17 maggio, ora locale, in Italia sono stati segnalati in 24 ore 675 nuovi casi di contagio da Covid-19. Il totale dei casi confermati ammonta a 225435, con 145 nuovi decessi. Il numero di nuovi pazienti guariti è di 2366 e i pazienti attualmente positivi sono 68351. Dei 60101 test per il virus effettuati, l’1,1% e' risultato positivo.