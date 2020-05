Rivista The Lancet accusa Trump di voler minimizzare il ruolo del CDC

Share this with Close

In un editoriale pubblicato il 16 maggio, la rivista scientifica di ambito medico, The Lancet, ha accusato l’amministrazione Trump di aver esercitato pressioni sullo US Centersfor Disease Control and Prevention (CDC) al fine di minimizzarne il ruolo.

Alla fine dell’articolo, si ricorda direttamente al presidente il fatto che, il prossimo gennaio, verrà eletto il nuovo inquilino della Casa Bianca, il quale sarà obbligato a rendersi conto che il settore della sanità pubblica deve essere immune da qualsiasi ingerenza politica.

Citando il sopraccitato articolo, diversi media occidentali tagliano corto: “una rivista di spicco in ambito medico esorta a sostituire Trump per sostenere il CDC”.