Covid-19, in Italia registrati 992 nuovi casi di contagio

Secondo i dati aggiornati il 14 maggio dalla Protezione Civile Italiana, in Italia sono stati segnalati in 24 ore 992 nuovi casi di contagio da Covid-19. I casi totali registrati ammontano a 223.096. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 262 nuovi decessi, il dato più alto nell’ultima settimana, mentre il numero dei pazienti guariti è stato 2.747. I pazienti attualmente positivi sono 76.440, l’84% dei quali sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Inoltre, ci sono ancora 855 casi di pazienti ricoverati in terapia intensiva.