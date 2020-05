OMS: l’epidemia di Covid-19 potrebbe far arretrare i risultati sanitari ottenuti dall’umanità

Share this with Close

Nel rapporto “Statistiche sanitarie mondiali 2020”, pubblicato mercoledì 13 maggio, si osserva che l’epidemia di Covid-19 ha minacciato la realizzazione degli obiettivi sanitari facenti parte degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Onu, e potrebbe far fare un passo indietro ai risultati sanitari già ottenuti dall’umanità.

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto durante la conferenza stampa odierna:

“Il metodo migliore di prevenire l’esplosione delle malattie e delle altre minacce alla salute è prepararsi bene, il che comprende la costruzione di un potente sistema sanitario e di un’assistenza sanitaria di base. Il sistema sanitario e la sicurezza sanitaria sono due aspetti di uno stesso problema. Se non stanzieremo fondi per entrambi, non solo faremo i conti con risultati negativi nel settore sanitario, ma si avrà anche un impatto negativo a livello economico e politico, cosa a cui stiamo assistendo nell’attuale epidemia”.