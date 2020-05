Esperto italiano di malattie infettive: non ci sono prove che evidenziano che il virus provenga dal laboratorio

Share this with Close

L’epidemia di Covid-19 si è abbattuta su tutto il mondo e di pari passo alla lotta congiunta globale alla malattia sono emerse diverse teorie della cospirazione, alcune delle quali dirette contro la Cina. Accettando l’intervista di un nostro giornalista, il direttore dell’UOC Malattie Infettive Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roberto Cauda, ha affermato che non esiste alcuna prova scientifica in grado di testimoniare un’origine non naturale del virus e che attualmente la missione più urgente è quella di rafforzare la solidarietà e la cooperazione internazionale, affrontando congiuntamente il virus che è un nemico comune dell’umanità.

“Non ha trovato un supporto scientifico, autorevoli voci del mondo della scienza indipendenti diciamo non correlate neanche tra di loro hanno detto e ribadito che al momento questa ipotesi non ha dei presupposti scientifici da poterla supportare”.

Cauda ha sottolineato che il nuovo coronavirus è un nemico orribile e che per lottare contro questa epidemia è necessario che i governi di tutti i Paesi si assumano la responsabilità di attuare misure efficaci di prevenzione e controllo. Per questo motivo la collaborazione internazionale è estremamente importante.

“Ovviamente qualcosa rispetto all’epidemia della Cina, lo vedo anche qui noi in Italia è diverso. Però, il discorso che vorrei fare è questo, cioè i colleghi cinesi pubblicando, mettendo a disposizione della comunità scientifica, la loro esperienza che hanno vissuto hanno consentito di acquisire informazioni che sono state senz’altro utili”.