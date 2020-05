​Origine del coronavirus, Hancock non batte ciglio davanti alle ripetute domande del conduttore: affermazioni di Trump non supportate da prove

Share this with Close

Recentemente il ministro della Sanità britannico Matthew Hancock ha partecipato a un programma di approfondimento sul coronavirus di Sky TV. Di fronte alle ripetute domande del conduttore sull'origine del coronavirus, Hancock ha affermato che nessuna prova è stata trovata per indicare che il coronavirus sia stato prodotto artificialmente, né ha visto alcuna prova che testimoni che il virus abbia un legame con il laboratorio di Wuhan, al contrario ci sono prove che il virus sia stato trasmesso dagli animali all'uomo. Quando il conduttore gli ha chiesto se avrebbe chiesto prove agli Stati Uniti, Hancock ha dichiarato di essere più preoccupato di trovare un modo per far sì che il Regno Unito si riprenda dall'epidemia ...

Il virus è collegato al laboratorio? Esistono prove a sostegno delle dichiarazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti? Il ministro britannico ha tenuto testa alle ripetute domande del conduttore, che cercava di collegare il coronavirus alla Cina. A tal proposito, Hancock ha risposto che sono necessarie prove reali, ma finora non se n’è vista nessuna.